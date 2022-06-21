Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü koruması için gübre ve ilaç desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin coğrafi işaretli ürünlerden Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü koruması amacıyla çiftçilere gübre ve ilaç desteğinde bulundu.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü korumak ve üretimini teşvik etmek amacıyla 50 çiftçiye, gübre ve ilaç hibe etti. Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden, Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gübre ve ilaç dağıtımında yaptığı konuşmada üreticiyi desteklemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Erden, “Diyarbakır'ın sembolü olan ve birçok alanda kentin tanıtılmasına vesile olan karpuzumuzun desteklenmesi konusunda imkanlar dahilinde üreticilerimize gerekli destekleri sağlayacağız” dedi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Nihat Nurbaki, çiftçilerin talebi ve Vali Ali İhsan Su’nun talimatları doğrultusunda malzeme dağıtımı yaptıklarını belirtti.



“Büyükşehir Belediyesi diğer çiftçilere farklı kalemlerde destek veriyor”

Karpuz Yetiştiricileri Derneği Başkanı Adil Aydın ise, Diyarbakır Karpuzunun gelecek nesillere aktarma çabası içinde olduklarını vurguladı. Destekleme çalışmalarının önemine dikkat çeken Aydın, “Büyükşehir Belediyesi diğer çiftçilere farklı kalemlerde destek veriyor. Çiftçilerimize bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Bu desteklerin dolayı biz başta Valimiz olmak üzere genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız ve kırsal kalkınma daire başkanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.



“70 kilo ağırlığında karpuzlar yetiştirmek istiyoruz”

Çiftçilerden Ramazan Öz ise geçmişte olduğu gibi büyük ve lezzetli karpuz yetiştirmek istediklerini aktardı. Gübre desteğiyle Diyarbakır Karpuz yetiştiriciliğinin ivme kazanacağını ifade eden Öz, “Sur ilçesi Erimli köyünde karpuz yetiştiriyorum. Bizim dedelerimiz, babalarımız da Diyarbakır karpuzu yetiştirmiş. Düzenlenen birçok karpuz festivali ve yarışmalarında dereceye girdim. 45, 50 ve 55 kilogram ağırlığında karpuzlar yetiştirdik. Babalarımızın, dedelerimizin zamanında yetiştirilen karpuzlar gibi 60, 70 kilo ağırlığında karpuzlar yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bizlere yardımda bulundu” şeklinde konuştu.

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