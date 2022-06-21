Diyarbakır’da 'Beyaz Bayrak' uygulaması yaygınlaştırılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turist başta olmak üzere tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak amacıyla 'Beyaz Bayrak' uygulamasını esnafa tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında ulusal listeye alınan Diyarbakır’da şehrin marka değerinin korunması, tüketici sağlığını dikkate alarak kalite ve gıda güvenliğini sağlayan 'Beyaz Bayrak' uygulamasını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, kent genelinde yaptığı çalışmalarla iş yerlerine 'Beyaz Bayrak' uygulaması hakkında işletme sahiplerini bilgilendiriyor. Hijyen, fiziki ve teknik açıdan yaklaşık 50 kriteri uygulaması istenen işletmeler, denetimlerin ardından kriterleri yerine getiren firmalar, 'Beyaz Bayrak' almaya hak kazanıyor.

Şu ana kadar kentte 174 iş yerine 3, 2 ve 1 yıldızlı bayraklar veren Büyükşehir Belediyesi, projeyi kent genelinde daha çok iş yerinde yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

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