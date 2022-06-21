Bağlar Belediyesi yol iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

Türkiye’nin en büyük mahallesi unvanına sahip Bağcılar Mahallesi’ne yeni imar yolları kazandırmaya devam eden Bağlar Belediyesi, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin ve aynı zamanda Diyarbakır’ın gelişen yüzü olarak değerlendirilen Bağcılar Mahallesi’nde yeni yaşam alanlarının inşa edildiği bölgelerde imar yolları açıp, daha sonra bu yollara kaldırım, yürüyüş yolları ve çevrede yeşil alanlar hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam 870 metre uzunluk ve 39 metre genişlikten oluşan, üç ayrı sokağı birleştiren yolun açılmasından sonra kaldırım, yürüyüş yolu ve yeşil alan çalışmalarına başlandığı, kaldırım ve yürüyüş güzergahının tamamlanmasından sonra çevrede yapılacak yeşil alanlarla 1156,1152/1 ve 1152/2 numaralı sokakların modern bir yaşam alanı haline getirilmesi amaçlandığı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak çalışmalarını inceleyerek talimatlar veren Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalarla ilçenin uzun vadeli ulaşım, alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturduklarının altını çizdi. Başkan Beyoğlu, temeli oluşturduklarını, bundan sonrasının daha rahat olacağını ve çalışmalarla vatandaşların yaşamları kolaylaştırıldığını kaydetti.

Beyoğlu, devam eden çalışmaları inceledikten sonra aynı bölgede esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunarak kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için belediyenin ilgili birimleri üzerinden bu işin takipçisi olacaklarını ifade etti.

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