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Diyarbakırlı kadınlar 'mozerella' peyniri yapımını öğrendi 'Mandarella' markasıyla satacaklar

DHA

Diyarbakırlı kadınlar 'mozerella' peyniri yapımını öğrendi 'Mandarella' markasıyla satacaklar


Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da 48 kadın, aldıkları uygulamalı eğitimle İtalyanların dünyaca ünlü peyniri 'mozerella'yı, 'Mandarella' markasıyla üretip, kooperatifle satacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Diyarbakır´ın Silvan, Bismil ve Yenişehir ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan 48 kadın, İtalyanların dünyaca ünlü peyniri mozerellayı üretmek için 32 gün süreyle eğitim gördü. Kursiyerler, hem kendi köylerine giden uzmanlardan hem de GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi´nde (UTAEM) eğitim aldı. Kurslarını tamamlayıp bulundukları kırsal mahallelerinde bireysel mozerella peynirini üretmeye başlayan kadınlar, tarımsal kırsal kadın kooperatifi kurup, mozerellayı 'Mandarella' markasıyla piyasaya sürecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 48 kursiyer, sertifikalarını Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su´dan aldı. 
Törenin ardından kurayla seçilen 22 kursiyere peynir üretmeleri için kazan ve tencerelerden set verileceğini öğrenen Vali Su, "Kura falan yok, hepsine birer tane o setten verelim. O da bizim hediyemiz olsun" dedi. Manda varlığında Diyarbakır´ın Türkiye´de ikinci sırada olduğunu vurgulayan Vali Su, şunları kaydetti:
"17 bin 600 manda sayısıyla Türkiye'de ikinci büyük manda varlığına sahip iliz. Peki bunu ne yapmamız lazım? Bu manda sayımızla bu mandadan elde ettiğimiz sütle mutlaka ekonomik bir değer oluşturmamız, bir katma değer meydana getirmemiz lazım. Bu nasıl olacak? Bunu önemli ürünlere dönüştürebilirsek bu sütü o zaman hem ilimizin tanıtımı hem bununla iştigal eden üreticimizin, çiftçimizin daha fazla para kazanmasını ve bu anlamda uluslararası pazarda tanınmamızı sağlamış olacağız. Her kesim önemli ama özellikle hanım kardeşlerimize yönelik de böyle bir projeyi gerçekleştirmek o da artı bir değer meydana getirmiş ve 48 hanım kardeşimiz bu projede yer almış. İnşallah bundan sonra üretecekler. Bunu markalaştırmak lazım. Bunu bir Diyarbakır markası haline getirmek lazım. Tabi neyden üretiliyor bu? Manda sütünden. Demişler ki `Mandarella´ yapalım. Böylelikle de bir marka oluşturalım inşallah bunu da gerçekleştiririz. Bu anlamda inşallah bir kadın kooperatifi de bu anlamda kuracağız. Çalışmaları başladı. İnşallah onu da gerçekleştirmiş olacağız." 
`AŞAMA FARKI VAR´
Silvan ilçesine bağlı kırsal Akdere Mahallesi´nde yaşayan Yeşim Bitkin (25), hayvancılıkla uğraştıklarını ifade ederek, "Yaptığımız peynirin daha değişik bir versiyonunu öğrenmiş olduk. Yetkililer bize geldi eğitim verdi. Eğitimden başladık. İş güvenliğinden tutun peynir yapımına kadar hepsini aşamalı olarak öğrendik. Farkı var mı derseniz? Evet aşama farkı var. Mesela bir sürü aşamadan geçiyor. Farklı yapılış şekilleri var. Eski usul şırdan mayası kullanılırdı, hala kullanılıyor ama biz günümüz versiyonunda sitrik asit, kültür mayası olmak üzere farklı mayalar üzerinde deniyoruz. Gurur verici bir şey. Elimizde olanın kıymetini daha farklı bir şekilde öğrendik. Keşke daha önce katılsaydım. Ben denedim oldu. Ben herkesin denemesini istiyorum. Kırsalda yaşayan bütün hemcinslerimin denemesini istiyorum ve tavsiye ediyorum" diye konuştu.  
Çiftçilik yapan Pelin Deryeler (19) ise "İtalya´da `mozerella´ bizde `Mandarella´ diye geçiyor. Peynirimizin adı `Mandarella" olacak. Biz denemeye başladık. Belki İtalyanlardan çok daha iyi yapacağız. Yapmaya bile başladık. Umarım herkes beğenecek. Bu işi beraber başaracağımızı düşünüyorum. Güzel şeyler olacak, buna eminim. Girişimci kadınlara ihtiyacımız var. Bunu yapabilirler diye düşünüyorum. Mutlaka denesinler. Bizim evde yaptığımız salamura peynirden çok da farkı yok ama tadı hem lezzetli hem güzel" ifadelerini kullandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-06-21 15:19:26

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