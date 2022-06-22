Diyarbakır'da ev eşyası satılan iş yerinde çıkan yangın korkuttu



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da beyaz eşya ve küçük ev aletleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluşurken, 2 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Toptancılar Sitesi'ndeki beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışı yapan bir iş yerinde çıktı. İş yerinde duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sitedeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. 20 araç ile 40 personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-22 00:04:29



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