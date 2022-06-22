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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal kalkınmaya iki yeni proje

İHA

Kırsal kalkınmaya iki yeni proje

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi kırsal alanda sebzeciliğin geliştirilmesi ve mandacılığın daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Yenişehir Kaymakamlığı ile “Yerelde Kadın Eliyle Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi’’ ile ‘’Manda Sütü Market’’ projeleri için iş birliği protokolü imzaladı.
Yenişehir Kaymakamlığı toplantı salonunda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Yenişehir Kaymakamlığı arasında imzalanan “Yerelde Kadın Eliyle Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi’’ ve ‘’Manda Sütü Market’’ iş birliği protokolleri ile ilçede sebzeciliğin geliştirilmesi ve mandacılığın daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Kırsal Kalkınmada Yenişehir ilçesi ve bölge için önemli iki projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Kaymakam Murat Beşikci, “Yerelde kadın eliyle organik sebze üretimi ve işlenmesi projemiz ile 130 kadın üreticimiz ilçemiz sınırlarında bulunan 100 dekar alanımızda sebze yetiştirecek ve bu ürünleri de kuracağımız atölyemizde işleyecekler. Bu faaliyetlerimizi ilçemiz sınırları içerisinde inşa edeceğimiz 30 bin alana sahip olacak olan “Nev Bahçe” parkımızda yürüteceğiz. Parkımızın içerisinde meyve ve sebze bahçeleri, yöresel yemek mutfağı, organik üretim serası ve tesisi, oturma alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, anneçocuk bakım odası ve süs havuzları inşa ediyoruz. Parkımızdaki 500 metrekarelik kapalı alanı sebze işleme atölyesine dönüştüreceğiz. Üretici kadınlarımızda bu alanda üretim yapacaklar’’ dedi.
“Manda Sütü Marketi projesi” ile de manda yetiştiricilerinin ürettikleri çiğ manda sütünü bir merkezde toplayacaklarını belirten Başkan Beşikci, ‘’Manda yetiştiricilerimizin ürettikleri çiğ manda sütünü toplayarak Kaymakamlığımızın sorumluluğunda belediyemiz aracılığı ile kuracağımız atölyede hijyenik koşullarda işleyerek yoğurt, tereyağı ve kaymak oluşturacak; markalaştırılması ve sosyoekonomik açıdan kalkınmalarını sağlayacak, hane halkına düzenli olarak gelir sağlanmasına vesile olacağız. Hayata geçirdiğimiz bu projelerimiz ilçemize ve üreticilerimize hayırlara vesile olur inşallah’’ ifadelerinde bulundu.

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