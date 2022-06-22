Diyarbakır’ı BAL’da 4 takım temsil edecek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 20222003 sezonunda Diyarbakır’ı; Bağlar Belediyespor, Çınar Belediyespor, Erganispor ve Yenişehir Belediyespor temsil edecek. Ligin başlama tarihi ve statüsü önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 18 Temmuz 2022 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı’na göndermeleri gerekiyor.

BAL'a 20222023 sezonunda 200 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 127' si 20212022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yer alan takımlardan, 61'i Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak Yerel Lig takımlarından, 12'si ise 20212022 sezonunda TFF 3. Lig'den BAL'a düşen takımlardan oluşuyor.

Lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 18 Temmuz 2022 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerektiği belirtildi.

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