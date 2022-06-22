DİSKİ su sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani Dereboyu Mahallesi’nin içme suyu sorununu çözmek amacıyla detaylı çalışma yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununu yaptığı planlama dahilinde çözmeye devam ediyor. Dereboyu Mahallesine içme suyu sağlayan terfi hattında oluşan patlakları onaran DİSKİ ekipleri, eskiyen boruları da yeniledi. Hummalı çalışma yürüten ekipler, evlere giden içme suyu bağlantılarının bakım ve onarımını yaptı.

Yapılan detaylı çalışmaların ardından, 205 hane ve 705 nüfusa sahip Dereboyu Mahallesi, 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyuna kavuştuğu bildirildi.

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