Diyarbakır’da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı

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Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisini tamamladıkları yavru tilkiyi doğaya bıraktı.

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine teslim edilmiş olan bir adet tilki yavrusu tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi. Yavru tilki, doğaya bırakıldıktan sonra hızlıca alandan uzaklaşarak gözden kayboldu.

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