İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı (2)

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POLİSLER SELAM VERDİ, HALK SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 askerden şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) otopsi işlemleri tamamlandı. Şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu. İki şehidin cenazesi, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. (DHA)Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-06-23 12:53:59



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