Diclekent Bulvarı'nda yenileme çalışması tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı bozulmalar meydana gelen Diclekent Bulvarı’nda asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2022 sezonunda kentte trafik akışını rahatlatmak için yeni yollar açmaya ve yıpranmış yolların asfaltını yenilemeye devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda Prof. Dr. Necmettin ErbakanMezopotamya bulvarları arası sürdürdüğü asfalt yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Ekipler, 1250 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde olan bulvarda 6 santimetre kalınlığında 7 bin ton sıcak asfalt serdi. Asfalt çalışmasının ardından yaya ve trafik güvenliği için yol çizgilerini çizen ekipler, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını da bitirerek bulvarı vatandaşlarının hizmetine sunduğu bildirildi.

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