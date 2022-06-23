İçişleri: Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralı (3)

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ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30) için 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve askeri erkan katıldı. Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından uçakla memleketlerine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-06-23 15:24:55



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