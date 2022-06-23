Yenişehir Belediyesi'nin sosyal kart ile ücretsiz alışveriş projesi devam ediyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından bölgede ilk kez uygulanan 13 maddelik “Yanıbaşınızdayız” sosyal destek projesi dar gelirli ve yoksul vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede ikamet eden dar gelirli ve yoksul vatandaşlar, “Yanıbaşınızdayız Projesi” dahilinde Yenişehir Belediyesi ve anlaşma sağladığı vakıf işbirliğiyle ilçede açılan sosyal marketten ihtiyaçları olan çocuk giyim, kırtasiye ve gıda ürünlerini ücretsiz olarak temin ettiği belirtildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına projeyi haya geçirdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkanvekili Murat Beşikci, "Bizler uzun yıllardır başta cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, ilgili bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteğiyle Diyarbakır’ımızı Türkiye ortalamasına yakışır bir hale getirdiğimize inanıyorum. En azından bu yolda çok ciddi gayretler ve mücadeleler sarf ettik’’ dedi.

Diyarbakır’ın Türkiye’nin en güzel kentlerinden biri olması adına canla başla çalıştıklarını akataran Başkan Beşikci, “Halkımızın bize emaneti olan kaynakları büyük bir özveri ile Cenabı Allah’ın emaneti bilerek çalıştık, çabaladık, eksiğimizle kusurumuzla güzel noktalara gelmek adına büyük gayretler sarf ettik. 2022 yılından itibaren Yenişehir Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetleri ve sosyal belediyecilik alanında önemli aşamalar kaydettik. İlçemizde “Yanıbaşınızdayız” mottosuyla ve sosyal belediyecilik anlayışımızla 13 kalemde sosyal desteklerimiz oldu. Bu çerçevede sosyal marketimizi açarak hemşehrilerimize temel insani değerlere uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zamanla bu market sayımızı da 3’e çıkaracağız’’ şeklinde konuştu.

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