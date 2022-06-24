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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailelerin evlat nöbeti bin 26'ncı gününde

İHA

Ailelerin evlat nöbeti bin 26'ncı gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 26'ncı gününde devam ediyor.
Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 26'ncı gününe girdi. 2010 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul’dan eyleme gelen anne Aynur Panay da bin 26 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.

"Oğlumu HDP’liler kaçırdı”
Oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen anne Panay, "İstanbul’dan oğlum için buraya geldim. Oğlumu HDP’den istiyorum, alıp PKK’ya teslim etmişler. Oğlum Emrah, gel; sen gelmezsen hastayım, buradan kalkmıyorum. Onlar katiller, onlarla kalma, gel lütfen” dedi.

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