17 yıl sonra yolu yine Diyarbakır’la kesişti

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Süper Lig'de Diyarbakırspor formasını 20052006 sezonunda giyen Ender Alkan, 17 sezon sonra Diyarbekirspor'la teknik direktör olarak anlaştı.

Yıllar sonra yolu yine Diyarbakır'la kesişen Ender Alkan, futbolculuğunda uzun yıllar Süper Lig'de çeşitli takımların başarısı için mücadele etti. Geçen sezon 3. Lig ekibi İçel İdman Yurdu ile PlayOff finali oynayan Alkan'ın transfer yapılanmasıyla ilgili Diyarbekirspor yönetimine rapor verdiği ifade edildi.

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