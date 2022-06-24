Diyarbakır’da 22 milyon vurgun yapan kuyumcular 24 saat geçmeden yakalandı

Diyarbakır’da 65 vatandaşı 22 milyon 750 bin TL dolandıran akraba 6 şüpheli, 24 saat geçmeden Adana ve Osmaniye’de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesinde bir kuyumcuda emaneti olan mağdur vatandaşların hiçbir şekilde iş yeri sahibine ulaşamaması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu detaylı araştırmada, 65 mağdur vatandaşı 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında dolandırdığı tespit edilen 6 şüphelinin birbirleriyle akraba oldukları ve Diyarbakır’ı 23 Haziran günü terk ettikleri tespit edildi.

24 Haziran günü Diyarbakır polisinin, Adana ve Osmaniye polisiyle ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda; şüphelilerden C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye’de, M.Y., M.Y. ve E.A. Adana’nın Pozantı ilçesinde 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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