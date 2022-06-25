Kahvaltı yapmak için ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahvaltı yapmak için ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü

İHA

Kahvaltı yapmak için ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım düştü

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 6 çobanın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1’i ağır 6 kişi yaralandı. 2 koyun ise telef oldu.
Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Ortaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan B., Hamdullah B., Beşir T., Ahmet Z., Diyar D. ve Abdullah B., koyunları otlatmak için mezraya çıktı. Yağmurun bastırmasıyla ağaç altına sığınan 6 çoban, kahvaltı yapmak için hazırlıklarını yaptı. O anda yıldırımın düşmesiyle 6 çoban yaralandı, 2 koyun ise telef oldu. Yaralıların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kırsala 2 kilometre uzaklıkta olan yaralılar, köylülerin yardımıyla sağlık ekiplerine yetiştirilerek ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan B.’nin hayati tehlikesi devam ederken, 5 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yardıma ilk koşan Deniz Varlı, çobanların kahvaltı yapmak için ağacın altına geçtiğini, yıldırım düşünce toplam 6 kişinin yaralandığını, Ramazan adlı arkadaşının ağır olduğunu söyledi. Varlı, 2 koyunun da telef olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı; kepenk kapatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı; kepenk kapatıldı
Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için ...
Güneş Enerji Santrallerinde verimlilik artıyor
YEREL HABERLER Güneş Enerji Santrallerinde verimlilik artıyor
Başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya, avukat olma ve sahnelere dönme hayaliyle yaşıyor Erkek arkadaşı tarafından öldürülmeye çalışılan ve felç kalan Mutlu Kaya: “7 yıl önce ben yürüyordum, hatta birçok işte yetenekliydim”
YEREL HABERLER Başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya, avukat ...
Ailelerin evlat nöbeti bin 27. gününde devam ediyor HDP önündeki direniş sürüyor
YEREL HABERLER Ailelerin evlat nöbeti bin 27. gününde devam ...
Diyarbakır’da 22 milyon vurgun yapan kuyumcular 24 saat geçmeden yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 22 milyon vurgun yapan kuyumcular 24 ...
Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 ...
12 yıl hapis cezası ile aranan firari JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 12 yıl hapis cezası ile aranan firari JASAT ...
Kaza sonrası TIR'ı kontrol ederken, otobüsün altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Kaza sonrası TIR'ı kontrol ederken, otobüsün altında ...
Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Yüksel’in altın projesine güneydoğudaki oda başkanlardan tam destek
YEREL HABERLER Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı ...
17 yıl sonra yolu yine Diyarbakır’la kesişti
YEREL HABERLER 17 yıl sonra yolu yine Diyarbakır’la kesişti
Aziziye Deresi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Aziziye Deresi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor
Kıraathane basıp, 1 kişiyi darbeden 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kıraathane basıp, 1 kişiyi darbeden 3 şüpheli ...
Diyarbakır’da kuyumcu vurgunu iddiası Kuyumcunun gündüz paraları aldığı, akşam telefonları kapattığı iddia edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcu vurgunu iddiası Kuyumcunun ...
Milli arma aşkı, eğitim hayallerine galip geldi
YEREL HABERLER Milli arma aşkı, eğitim hayallerine galip geldi
Diyarbakır’da aralarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aralarında yakalama kararı bulunan 12 ...
7 yıldır aranan terörist JASAT timlerinin titiz operasyonu ile yakalandı Yakalanan terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı
YEREL HABERLER 7 yıldır aranan terörist JASAT timlerinin titiz ...
Ailelerin evlat nöbeti bin 26'ncı gününde
YEREL HABERLER Ailelerin evlat nöbeti bin 26'ncı gününde
`Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER `Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 ...
Diyarbakır'da baron ve baroniçelerin olduğu 46 şüpheli adliyeye çıkartıldı Türkiye’nin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Diyarbakır'da baron ve baroniçelerin olduğu 46 ...
Diyarbakır'da kuyumcuya ulaşamayan müşteriler iş yeri önünde toplandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuyumcuya ulaşamayan müşteriler iş yeri ...
OSB'de yangın tatbikatı
YEREL HABERLER OSB'de yangın tatbikatı
Diyarbakır’da 697 projeye 13 milyon TL hibe desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 697 projeye 13 milyon TL hibe desteği
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu söke söke PKK'dan aldım, Türkiye'ye asker ettim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu söke söke PKK'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.