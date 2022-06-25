Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı; kepenk kapatıldı

Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, açılışının indirimli ürünlerle yapılacağı duyurulan hediyelik ve çeyizlik eşya mağazasının önünde izdiham oldu. Yığılma nedeniyle kepenk kapatılırken, polis dağılmaları için kalabalığa uyarı anonsu yaptı.
Bağlar ilçesinde hediyelik eşya ve çeyizlik satılacak mağazanın açılışında indirim yapılacağı duyuruldu. Sosyal medyadan 1 hafta süreyle bazı ürünlerde kampanya başlatılacağını öğrenenler, sabah erken saatlerde mağaza önüne geldi. Kalabalığın aynı anda içeri girmek istemesiyle izdiham yaşandı. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, kepenk kapattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis araçlarından sık sık, 'Satış yapılmayacak, lütfen mağazanın önünü boşaltın, lütfen dağılın' uyarısı yapıldı ancak kapı önünde bekleyenler aldırış etmedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-06-25 13:24:30
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