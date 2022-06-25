Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.
Olay, öğle saatlerinde, Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., H.B., B.T., A.Z., D.D. ve A.B., koyunlarını otlatmak için oturdukları mahalleden kırsala çıktı. Sağanak ve gök gürültüsünün ardından 6 çoban, ağaç altına sığındı. Bu sırada çobanların üzerlerine yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, çobanları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-06-25 13:39:05
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