Dolabın fişini takarken akıma kapılıp öldü

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Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, sabah bakkalını açan Ercan Akgül (38), dolabın fişini prize takarken elektrik akımına kapılıp, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Hintli Baba Caddesi'nde meydana geldi. Bakkal işleten Ercan Akgül, sabah geldiğinde, içecek dolabının fişini prize takmak istedi. Bu sırada elektik akımına kapılan Akgül'ü görenler, hemen enerjiyi kesti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akgül'ü ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Akgül, kurtarılamadı. Polis de bakkalda incelemede bulundu. 2 çocuk babası Ercan Akgül'ün cenazesi, otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınıp, Dicle ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-06-25 16:34:43



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