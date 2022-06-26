Diyarbakır’da kayıp epilepsi hastası için drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kaybolan epilepsi hastası vatandaş için ekipler drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı köyünde yaşayan epilepsi hastası Şenay K.(27), sabah saatlerinde evde olmadığı akrabaları tarafından fark edildi. Şenay K. için akrabaları arama çalışması başlattı. Akrabalar, kendi imkanlarıyla genç kadına ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, ANDA, jandarma, bir K9 köpeği, UMKE ve güvenlik köy korucularından oluşan ekip gönderildi.

Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra kırsalda arama çalışması başlattı. Drone destekli arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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