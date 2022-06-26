Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2)

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BÜST YENİLENDİ

Diyarbakır´ın Sur ilçesindeki parkta yer alan şair ve yazar Ahmed Arif´in büstündeki ünlü şiiri `Diyarbekir Kalesi´nden Notlar´ın bir bölümünün yazılı olduğu baskıya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, büstü yeniledi. Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilen Ahmed Arif Büst´ü ekiplerimiz tarafından yenilendi" ifadelerini kullanarak, büstün yenilenmiş görselini paylaştı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2022-06-26 19:04:58



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