Bağlar Belediyesinden parke çalışmaları

İlçenin üst yapısını yenilemek ve yeni hayata geçirilen yaşam alanlarında alternatif ulaşım güzergahlarını kazandırmak için hafta sonları da çalışan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesinde 1226. ve 1235.sokakları birleştiren yeni imar yolları açtı. Bağcılar Mahallesinde yeni kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, hizmet planlamasında aksama yaşanmaması için hafta içinde yoğun şekilde sürdürdüğü üst yapı yenileme ve yeni yol kazandırma çalışmalarına hafta sonunda da ara vermedi. Bağcılar Mahallesinde şehir içi ulaşımı rahatlatmak için alternatif güzergahlar hazırlayan belediye, bu güzergahları yeni imar yollarıyla birleştiriyor. 1226. ve 1235.sokakta açılan yollar, önümüzdeki günlerde yapılacak rutüşlerden sonra ulaşım hizmetine girecek.

İlçenin yeni yerleşim yerlerinde kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları yapan ekipler, eski yerleşim yerlerinde ise uzun yıllar yenilenmediği için yapısı bozulan kaldırım ve parke taşlarını yeniliyor.

Geliştirdikleri belediyecilik anlayışında mazerete yer olmadığının altını çizen AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu amaçla tatil günlerinde de tam teşekküllü olarak hizmet ürettiklerini dile getirdi.

Beyoğlu, "Hizmet yolculuğuna aralıksız ve mazeretsiz olarak devam ediyoruz. Bağlar yeni ulaşım ağlarıyla hedeflediğimiz modern şehir yapısına kavuşacak. Bizden sonraki nesillere alt yapısı ve üst yapısı sağlam, ulaşım standartları yüksek bir şehir bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

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