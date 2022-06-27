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Diyarbakır’da 30 milyonluk yatırım ile dev tesis kurdu: 150 kişiye istihdam sağladı

İHA

Diyarbakır’da 30 milyonluk yatırım ile dev tesis kurdu: 150 kişiye istihdam sağladı

Diyarbakırlı iş adamı Kadir Denizhan, 30 milyonluk dev yatırımı vesilesiyle 7'den 70'e herkesi tarihi Sur, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri'yle bir araya getirdi. 150 kişiye istihdam kapısı sağlayan Two kafe ve restoran, 25 bin metrekare alana kuruldu.
Hizmet sektörüne yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan iş adamı Kadir Denizhan, Two markasıyla Diyarbakır’a 30 milyon TL’lik yatırım yaptı. Yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerine kurulu ve gastronomi alanında faaliyet yürütecek olan devasa mekan, Diyarbakır’daki gastronomi algısını değiştirmeyi hedefliyor. Dicle Üniversitesi sınırları içerisinde yer alan kafe ve restoran şeklinde tasarlanan mekan, 7‘den 70‘e herkesi ağırlamak için gün sayıyor. 3 Temmuz'da resmi açılışı gerçekleştirilecek olan mekan; tarihi Sur, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri manzarası ile aynı anda bin kişiye hitap edebilecek kapasiteye sahip. Açık alan olarak bölgenin en büyük sosyal tesisi olan ve 150 kişiye istihdam sağlayan Two, aynı zamanda çocukların hoşça ve güvenli şekilde vakit geçirmeleri için kapalıaçık oyun alanlarına sahip.

Atıl durumdaki alanı tesise çevirdi
Başta midilli atları olmak üzere ve diğer can dostlarının da çocukların eğlencesine ortak olacağını kaydeden Kadir Denizhan, vatandaşları eşsiz manzarayı görmeye davet etti. Denizhan, “Burası Diyarbakır Dicle Üniversitesine ait atıl durumda bir alandı, burada tesisimizi oluşturduk. Diyarbakır’a Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri ve Sur manzaralı 30 milyonluk bir yatırım yaptık. Yatırımımızda ilk anda 150 kişiye istihdam sağlayacağız, devamında iş yoğunluğuna göre bu sayı artacak. 25 bin metrekare alan üzerine kuruldu 2 alandan oluşuyor. Birincisinde restoran bölümü var, kahvaltı hizmetlerinden kentin gastronomisi ve dünya mutfaklarında bulunan yemek çeşitlerine kadar bulunuyor. Diğer alanımızda ise ailelerin gelip rahat oturabilecekleri büyük açık alan mevcut. Kapalı ve açık çocuk alanları mevcut, midilli atları ve diğer can dostlarımızla ailelere hitap edecek kafe ortamı yapıldı. Tesisin temel özelliği Diyarbakır’da şehirden uzak ferah açık alanlarıyla özellikle sıcak havalarda halkımızı serinletecek alan 7’den 70’e hizmet edebilecek şekilde tasarlanmış olması. Alan, aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek. 3 Temmuz'da resmi açılışımız olacak. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin alt kısmında bulunan Dicle Nehri kıyısında hizmet vereceğiz" dedi.

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