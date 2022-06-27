Karın ağrısının nedeni böbrek tümörü çıktı 71 yaşındaki hasta, laparoskopik yöntemle sağlığına kavuştu

Mardin’de 71 yaşındaki bir hasta, sol böbreğinde tespit edilen tömürden kapalı ameliyat yöntemi olan laparoskopik parsiyel nefrektomi ile yapılan işlemle kurtularak sağlığına kavuştu.

Emekli Biyolog Adnan Köle (71), karın ağrısı şikayetleri başlaması ve gittikçe artan ağrıları sonrası hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde sol böbreğinde 4 santim civarında tümör saptandı ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Bir an önce iyileşmek için kapalı cerrahi seçeneklerini araştırmaya başlayan Köle, yakınlarının önerileri doğrultusunda Memorial Diyarbakır Hastanesine başvurarak Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılınç’a ulaşıp sağlık durumu için görüştü. Köle, görüşme sonrası kapalı bir ameliyat yöntemi olan laparoskopik parsiyel nefrektomi ile yapılan işlemle sağlığına kavuştu.

Böbrek tümörlerinde erken teşhisin önemli bir şans olduğunu belirten Doç. Dr. Kılınç, “Hastamızda başka nedenlerle yapılan muayeneler sonrası sol böbreğinde böbrek tümörü olduğu saptanmış. Eskiden bu ameliyatların açık ameliyat şeklinde yapılması hastanın yan tarafından büyük bir kesi izinin olmasına neden oluyordu. Yapılan açık ameliyatlar sonucu bazı hastalarda toparlanma süreci uzayabiliyor. Ayrıca operasyon sonrası fıtık oluşumunun görülme ihtimali yüksekti. İşlem yapılırken kanama olup kanamanın durdurulamaması ve böbreğin tamamen alınmasıyla bile sonuçlanan vakalara rastlayabiliyoruz. Teknolojik gelişmeler ile laparoskopik teknikler de ilerliyor ve cerrahi tecrübe sayesinde de bu tür kitleler hasta için son derece konforlu bir şekilde alınabiliyor. Birkaç küçük kesi açılarak büyük büyütmede ince aletlerle işlemi gerçekleştirdik. 3, 6 ay ve 1 sene aralıklarla kontroller sağlanacak. Hastamızın patolojiye gönderilen sonuçlarında derecesinin ilerlemediğini ve böbreğindeki kitlenin tamamen temizlendiğini gördük” dedi.



“Yüksek tansiyon kontrol altında tutulmalı”

Yüksek tansiyonun böbrekleri olumsuz etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Kılınç, “Hastamızın yalnızca ileri yaşa bağlı tansiyon problemi vardı. Tansiyon en çok böbreği etkiliyor. Böbrekler uzun süre yüksek basınçlı kana maruz kaldığı için böyle bir kötü huylu değişikliğe neden olmuş. Ancak erken teşhis edilip erken müdahale edilmesi hastamız için büyük bir şans. Yüksek tansiyonu olan hastalara kan basınçlarını düzenli kontrol ettirmelerini ve düzenli tetkiklerini yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Tansiyon probleminin karın ağrısına yol açtığını düşündüğünü belirten Adnan Köle, “Böbreğimde tümör olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Açık ameliyat sonrası geç iyileşen, ağrı sorunu olan hastalar duyuyorum. O nedenle bu konuda deneyimli bir doktor tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilmeyi istiyordum. Fatih hocamıza çok teşekkür ediyorum. O olmazsa nasıl tedavi olacaktım? Şu an kendimi gayet sağlıklı ve iyi hissediyorum. Mardin’e dönüyorum ancak kontrollerimi aksatmayacağım" şeklinde konuştu.

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