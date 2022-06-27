Hırsızın güpegündüz rahat tavırları pes dedirtti

Diyarbakır’da meskensiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen hırsızın, güpegündüz soygun anları pes dedirtti. Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir saç ekim ve güzellik merkezi işletmecileri geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kapanışı yaptıktan sonra eve gitmek için yola çıktı. Hemen arkalarında rahat tavırlarıyla pes dedirten bir hırsız, içeriyi kontrol ettikten sonra duvardan atlayarak içeri girdi. Şahıs, içeriden yaklaşık 30 bin TL değerindeki malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Sabah soyulduklarını fark eden işletmeci, güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen Kayapınar Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası şahsın H.D. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Sokak sokak şahsın yakalanması için arama başlatıldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.