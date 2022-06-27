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Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı

DHA

Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bir Aile Sağlık Merkezi´ne (ASM) gelen ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Sözlü tartışmanın ardından kişinin, dışarıda bekleyen 2 oğlu tıbbi sekreter ve doktora saldırdı, kapıyı tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı. 
Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM´de yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen´e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.
Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen´e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi. Diğer çalışanlar tarafından doktor odasına götürülen Gökmen ve Yıldırım´a saldırmaya çalışan iki oğlunu bu kez babaları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra bir oğlu kapatılan kapıya tekme attı. Tekmenin etkisiyle kapıda delik oluşurken baba ve iki oğlu sağlık merkezinden dışarı çıkartıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla merkeze gelen polis, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Doktor Yıldırım ve tıbbı sekreter Gökmen ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2022-06-27 19:15:15

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