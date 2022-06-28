Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. N.Ç.´nin (44), Dicle Nehri kıyısındaki arazide Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. N.Ç. gözaltına alınırken, Hint kenevirleri yakılarak imha edildi. N.Ç.´nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-28 11:28:53



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