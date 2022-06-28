Diyarbakır’da uyuşturucu operasyon: 2 bin kök Hint keneviri imha edildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 26 kök Hint keneviri imha edildi. Olaya ilişkin ekimi yapan şüpheli N.Ç., gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli N.Ç.’nin (44) Dicle Nehri kıyısında yasa dışı Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit eden Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, N.Ç.(44) isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen 2 bin 26 kök Hint keneviri bitkisi gerekli numunelerin alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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