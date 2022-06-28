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Fedakar dede, Türkiye’nin en iyi otizm profesörlerinden biriyle sözleşme imzaladı Alanında uzman eğitmenler göreve başladı

İHA

Fedakar dede, Türkiye’nin en iyi otizm profesörlerinden biriyle sözleşme imzaladı Alanında uzman eğitmenler göreve başladı

Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören, torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için özel eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, Türkiye’nin en önemli hocalarından Prof. Dr. Binyamin Birkan’ın kentte eğitim vermesi için İstanbul'da sözleşme imzalamıştı. Sözleşme sonrası alanında uzman eğitmenler Diyarbakır’da göreve başladı.
Diyarbakır’da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için açtığı kliniği bağışlamıştı. Fedakar dede, bir ilki daha gerçekleştirerek otizm alanında Türkiye’nin en iyi özel eğitim profesörlerinden olan Binyamin Birkan’la kentte eğitim vermesi için 18 Haziran'da İstanbul’da sözleşme imzalamıştı. Alanında uzman eğitmenler, Diyarbakır Otizm Eğitim Merkezinde (OEM) eğitime başladı.

“Her hafta çocukların gelişimiyle ilgili datalar toplanıp grafikleştirilecek”
BBA Eğitim Programları Koordinatörü Ali İrfan Çaka, her hafta klinikte çocukların gelişimi ve eğitmenlerin yeni tip eğitim modelleri ile ilgili dataları toplayıp grafikleştireceklerini söyledi. Çaka, “Eğitim ortamı mükemmel, çok iyi bir ortam tasarlanmış, planlanmış. Otizmli çocuklara hizmet vermek için çok uygun bir ortam geliştirmiş. Her şey hazır, materyaller, terapistler eğitimler; çocukların ihtiyaçlarına göre desenlenmiş ve planlanmış. Tabii ortamı hazırlamak ve terapistleri programın içine yerleştirmek yetmiyor. Önemli olan iyi bir müdahale programı geliştirmek. Her çocuğun ihtiyacına göre programı revize edip, desenleyip, sonrasında çocuğun gelişimini takip ederek güncellemek ve bilimsel standartlara uygun datalarını toplayıp grafikleştirmek ve gerçekten çocuğun gelişimini objektif bir şekilde ispat etmek gerekiyor” dedi.
İlk geldiklerinde çocukları tek tek gözlemleyip değerlendirmeye başladıklarını aktaran Çaka, “Çocukların var olan becerileri neler, bir yıl içinde çocukların nereden başlayıp nereye gidebileceklerine dair bir kaba taslak bir yol haritası çiziyoruz. Sonra onların bireyselleştirilmiş eğitim planlarını tasarlayarak onların gelişimini nasıl takip edeceğimiz, bunların grafiklerini nasıl tutacağımız ve sonrasında süreci nasıl kontrol edip nasıl yöneteceğiz üzerine bir gözlem yapıp gün içinde kendi aramızda bunu tartıştık. Sonuca vardırmayı hedefliyoruz. Öncelikle her hafta buraya geleceğiz ve çocukların gelişimini ve eğitimcinin mesleki becerilerini geliştirmek için belirli gözlemler yapıp onlarla hizmet içi eğitimler yapacağız. Çocuklarla çalışacağız. Onların neye ihtiyaçları olup olmadığına karar vereceğiz ve programı revize edip güncellemeye devam edeceğiz. Bu istisnasız her hafta gerçekleşecek ve her hafta çocukların gelişimiyle ilgili datalar toplanıp grafikleştirilecek” diye konuştu.
ABA Otizm Merkezi Kurum Müdürü Burhan Esmer, ABA sistemini en üst seviyeye getirmek için dünya standartlarına uygun şekilde devam ettiklerini kaydetti. Esmer, “Dünya standartlarına uygun ve bilimsel geçerliliği kanıtlanmış olan ABA eğitim modelini Diyarbakır'a getirdiği için öncelikle buradan Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. BBA Akademi'yle anlaşmamız süresinde buradaki ABA eğitim modelini uygulanan ABA sistemini en üst seviyeye getirmek ve dünya standartlarına uygun bir şekilde devam ettirmeyi istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık. Arkadaşlarımız geldi, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha iyi bir seviyeye getireceğimize inanıyoruz. Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da zaten bu denli genel bir otizm eğitim merkezi yok. Eğitimin ön plana çıksın diye gerekli denetimlerin çok sıklıkla yapılması gerekiyor. Bu konuda biz istiyoruz yapılsın, hatta gelip başta bize de yapsınlar. Çünkü biz her şeyi uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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