Kayıp ve kaçak su kullanımını önlemek için sitelere ana sayaç

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde kayıpkaçak su kullanımın önüne geçmek için, hane ve işyerlerinin yer aldığı sitelere ana sayaç monte etmeye devam ediyor.

DİSKİ, ana sayaç uygulamasıyla özellikle tüketimin fazla olduğu yeşil alan, şamandıra, sığınaklar, yüzme havuzu ve depoların bulunduğu sitelerde kayıpkaçak içme suyu kullanımının önüne geçiyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 508’inci sokakta yer alan hane ve işyerlerine ana sayaç taktı, 3’üncü Oto Sanayi Sitesi’nde de ana sayaç uygulamasına geçti.

Çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 996 merkezde, 147 de ilçelerde olmak üzere belirlediği toplam 1133 siteye yeni ana sayaç takacaklarını söyledi. Şu ana kadar merkezde 160 siteye ana sayaç monte ettiklerinin belirten Tutşi, yaptıkları çalışmalarla içme suyu kullanımında bütün vatandaşların hakkını ve hukukunu korumayı amaçladıklarını vurguladı. Kontrolsüz bahçe sulamalarını önlemek için de belirlenen noktalara ana sayaç monte edeceklerini kaydeden Tutşi, “Aynı çalışma çerçevesinde kırsal mahallelerde de belirlenen alanlara da ana sayaç uygulamasını getiriyoruz. DİSKİ Genel Müdürlüğü, ana sayaç uygulamasıyla sitelerde tüketilen su, tahakkuk oranları, saha ve parsel üzerinde oluşan fiziki kaçakları da kolaylıkla tespit edebilecek” dedi.

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