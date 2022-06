Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun şekilde alım yaptığı tatlı, et ve şekerleme ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Depo ile satış yerlerini denetleyen ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların kıyafeti, depolarda hijyen ve bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ile tatlıda kullanılan ürünleri titizlikle kontrol etti. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyeri yetkililerini uyaran ekipler, tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını denetledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ve tatlı alımı konusunda uyardı. Ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.