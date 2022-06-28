Diyarbakır’da kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Bayram öncesi kentte kurban satış ve kesimi yapılacak yerler belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necatin Gönç, hayvan pazarı yetkilileri ve yetiştiricilerinin de katıldığı bir program düzenlendiği belirtildi. Büyükşehir belediyesi, merkez ve kırsal ilçelerde belirlenen kurban kesim yerlerinde İl Müdürlüğünde görevli 1 veteriner hekim, 1 ziraat mühendisi, merkez ilçe müdürlüklerinde görevli 17 veteriner hekim, 1 ziraat mühendisi, 2 veteriner sağlık teknikeri; diğer 13 ilçede ise 37 veteriner hekim, 1 veteriner sağlık teknikeri olmak üzere toplam 60 personelin Kurban Bayramı süresince kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara teknik, hijyen ve hayvan sağlığı konularında hizmet vereceği bildirildi.

Kent genelinde hayvan sevkleri konularında hayvan yetiştiricilerine de hizmet vereceklerini belirten Atalar, “Kurbanlık seçerken sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına, çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamasına, hayvanın bakışları ve dış görünüşünün canlı olmasına, yüksek ateş, ishal ve burun akıntısının olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini Bakanlığımızca geliştirilen TÜRKVET isimli mobil uygulamadan küpe numaralarını sorgulatarak kurbanlarını güvenle tedarik ederek kestirebilmektedirler. Kurban Bayramı'nda kurban keserek dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlarımızın kulakları küpeli ve sağlıklı hayvanları almaları ve kurban komisyonunca belirlenen yerlerde çevre ve görüntü kirliliğine mahal vermeden, temizlik, hijyen ve covid19 tedbirleri çerçevesinde belirlenen kurallara uyularak kurban kesiminin yapılmasına dikkat etmelidirler” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kurban kesimi ile ilgili uygulanması gereken prosedürlere ilişkin yapılan açıklamada, kurbanlık hayvan satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, satıcı tarafından kesilen hayvanların kayıtlardan düşmesi maksadı ile bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığının belirtilerek, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını kesim tarihinden itibaren 7 gün içinde en yakın il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim etmeleri; komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden mahalle ve köy muhtarlarına teslim edilmesi ve muhtarlar tarafından bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği ifade edildi.

Programda, kurbanlık kesim yerleri ve kurbanlık satış noktaları hakkında yapılan bilgilendirme ise, kent merkezinde kurban kesim yerlerinin Sur ilçesinde KamerEt Kombinası Mardin yolu üzeri, GülerEt Kombinası Mardin yolu üzeri, Canlı Hayvan Pazarı Mardin yolu üzeri, Bağlar ilçesinde Mirbey Et A.Ş. Övündüler Mahallesi, Yenişehir Kurdoğlu Lojmanları, Yenişehir Üçkuyular Toplu Konut pazar yeri, Kayapınar Şehir Stadyumu 1 nolu giriş otopark alanı, KayapınarŞanlıurfa yolu üzeri Emniyet Lojmanları ve Bağlar 8. Ana Jet Hava Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri olduğu belirtildi.

Kent merkezinde kurbanlık satış yerlerinin ise, Sur ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı, Yenişehir ilçe otogarı karşısı kömür tevzi sahası, Kayapınar Peyas Mahallesi'nde bulunan İMKB Lisesi yanı, Bağlar Yeniköy Mezarlığı karşısında bulunan kurban hayvan pazarı, Çarıklı Mahallesi'nde bulunan besi çiftlikleri ve Kayapınar ilçesinde bulunan şehir stadyumu 1 nolu giriş otopark alanı olduğu kaydedildi.

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