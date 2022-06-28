Diyarbakır'a şehit ateşi düştü

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram´ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram´ın acı haberi, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasındaki ailesine, yetkililerce verildi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "PençeKilit operasyon bölgesinde, hain terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu, ilçemiz Yukarışeyhler/Çınar mezrasından, İst.Uzm.Çvş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Şehidimize Allah´tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi Diyarbakır´da yapılacak törenin ardından Çüngüş´te toprağa verilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSelim KAYA

2022-06-28 19:20:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.