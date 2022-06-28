Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2)

DİYARBAKIR´DA TÖREN DÜZENLENDİ
PençeKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram´ın cenazesi helikopterle Diyarbakır´a getirildi. Şehit Bayram için 7. Kolordu Komutanlığı Hava Üs Komutanlığı´nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler Mahallesi´ne bağlı Çınarköy mezrasına gönderildi. (DHA)Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSelim KAYA
2022-06-28 20:02:24
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