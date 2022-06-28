Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2)

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİYARBAKIR´DA TÖREN DÜZENLENDİ

PençeKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram´ın cenazesi helikopterle Diyarbakır´a getirildi. Şehit Bayram için 7. Kolordu Komutanlığı Hava Üs Komutanlığı´nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler Mahallesi´ne bağlı Çınarköy mezrasına gönderildi. (DHA)Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSelim KAYA

2022-06-28 20:02:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.