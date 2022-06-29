Şehzadeler Konağı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Konağı’nda başlattığı restorasyon çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle, restore edilerek Türk Edebiyatının “7 Güzel Adam”ından biri olarak sayılan yakın zamanda vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç’un adının verileceği konakta çalışmalar devam ediyor. Konakta iskele kuran ekip, restorasyon çalışmalarının aslına uygun yapılabilmesi için özverili bir şekilde çalışıyor.

Konağa ait ıslak mekanların izleri ve banyo için su ısıtma ocakları rastlanılan kazıda, tespit edilenler arasında özgün halini koruyan tuvalet ve ocak yapısında temizlik çalışmaları yapılıyor. Şehzadeler Konağı’nda müze denetimde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde, su künkleri ve 3 ayrı noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarılmıştı.16. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kalıntılar, gerekli çalışmalar sonrasında sergilenecek. Büyükşehir Belediyesi restorasyon çalışmalarını sonbaharda bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

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