Diyarbakır’da kurban yakalama ekipleri oluşturulacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nda güvenli gıdaya ulaşması, kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için hazırlıklara başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda vatandaşların Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçirmesi için atılacak adımlar ele alındı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekim ile hayvanları kaçmalarını önlemek amacıyla kurban yakalama ekipleri oluşturacak.

Kurban kesim ve satış yerlerinin dezenfeksiyon ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütecek. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da kurban kesim ile satış yerlerinde oluşacak atıkların bertarafını gerçekleştirecek. Kurban kesim ve satış yerlerinde yeterli sayıda çöp konteynırları bulunduracak. Ayrıca kentte ki tüm mezarlıkların temizliği yapılacak. Zabıta kaçak kesimlerin önüne geçmek için denetimler gerçekleştirecek.

Zabıta Daire Başkanlığı, hayvan kesim ve satış yerlerinde sık sık denetimler gerçekleştirerek, belirlenen kesim ve satış yerleri dışında yapılacak olan işlemlere müdahale edecek. Zabıta ekipleri, Bayram arifesi ile 1’inci gününde vatandaşların rahat şekilde mezarlık ziyaretlerini yapmalarını sağlamak için seyyar satıcılara ve dilencilere karşı tedbirler alacak. İtfaiye Daire Başkanlığı, tüm kurban satış ve kesim alanlarında ihtiyaç duyulması halinde arasözlerle tazyikli su ile alanların temizliğini sağlayacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı belirlenen alanlarda oluşacak yapısal eksiklikleri giderecek.

DİSKİ Genel Müdürlüğü de kesim ve satış yerlerinde rögar tıkanmalarının önüne geçmek için alanda vidanjör bulunduracak ve su tesisatlarını gözden geçirerek belirlenen yerlere el yıkma lavaboları yerleştireceği belirtildi.

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