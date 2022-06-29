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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 303 oldu

DHA

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 303 oldu


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 15 yaşındayken kaçırılan oğulları İsa için Şanlıurfa´dan gelen Abdulkadir ve Zeliha Eslek çifti ile 303´e yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1031 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 6 yıl önce 15 yaşındayken ders çalışmak için halasına gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğulları İsa için Şanlıurfa´dan gelen Abdulkadir ve Zeliha Eslek çiftiyle 303 oldu. Nöbetteki aileler tarafından karşılanan Eslek çiftçi, `Kahrolsun HDP´ sloganlarıyla bina önüne yürüdü. Abdulkadir Eslek, oğlunu HDP´den istediğini belirterek, "Annesiyle birlikte bu nöbete devam edeceğiz. İsa gelene kadar buradayız. 13 bayram oldu bizim evimiz taziyeye döndü. İsa yok, Allah´tan umut ediyorum ki 14´üncü bayramda burada bayram yaşayacağız. Sınavlara hazırlanmak için halasına ders çalışmaya gitti. O gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz" dedi.
Zeliha Eslek de, oğlu İsa´ya seslenerek, "Biz perişan olduk. Buradaki anneler perişan durumda. Bu çocuklar oradaysa ve anne ile babalarını görüyorlarsa dönsünler. İnşallah hepsi beraber döner. İsa; oğlum, bize dön" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2022-06-29 14:47:07

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