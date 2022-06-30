21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kafeye müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi, tezgahtaki 3'er bin liralık 2 cep telefonunu 21 saniyede çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Haziran akşamı, Yenişehir ilçesinde bulunan kafede meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kafeye müşteri gibi girdikten sonra kasanın bulunduğu tezgaha yöneldi. Bir süre etrafa bakan şüpheli, tezgahta duran 3'er bin liralık 2 cep telefonunu 21 saniyede alarak cebine koydu. Kafeden ayrılan şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızlığı, telefonların yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerasından tespit eden işletmeci, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-06-30 13:24:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.