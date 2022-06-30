Diyarbakır’da korkutan yangın apartmanı sardı

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Diyarbakır’da bacanın alev almasıyla apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın dış cephesini boydan boya kaplayan baca alev aldı. Apartmanı saran yangın korku dolu anlar yaşattı. Çevreyi saran dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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