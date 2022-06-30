Akrabaların pompalı tüfek ve satırlı kavgasında 3 yaralı, 8 gözaltı



Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da alacak meselesi nedeniyle site önündeki bir otomobile tabancayla açılan ateş sonrası iki akraba grup kavga etti. Pompalı tüfek ve satır da kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi´ndeki 3 bloklu bir sitenin girişinde yaşandı. Sitede oturan M.D., M.D., ve B.D., kendilerine ait yabancı plakalı otomobille siteye girmek istedi. Bu sırada alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları F.G., S.G., S.E. ve anneleri S.G., ile karşılaştı. Gruptakilerin tabancalarını çıkarmasıyla otomobile ateş açıldı. 7 merminin isabet ettiği otomobilden inenler daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaralanan 3 kişi ise gelen ambulansla ayakta tedavi edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yunus timleri ekiplerince site içerisindeki aramalarda gruplara ait 2 pompalı tüfek ve satır ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla otomobil site içerisinden alındı. Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2022-06-30 16:20:22



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