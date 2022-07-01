Diyarbakır'da sağlıkçılara ücretsiz seminer Şiddet arttı, sağlıkçılar savunma eğitimi almanın yolunu tuttu

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan saldırılar sonrası, Diyarbakır’da Gençlik Derneği tarafından krav maga, pars ve kapap sistemleri ile yakın savunma programları düzenlendi.

Diyarbakır’da Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Ju Jutsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul Görevlisi Mücahit Yılmaz, son dönemlerde sağlıkçılara karşı artan saldırılara karşı kolları sıvadı. Tüm dünya sistemlerinden oluşan yakın savunma programları ile sağlık mezunları, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere risk taşıyan meslek guruplarına dernek tarafından krav maga, pars ve kapap sistemleri ile yakın savunma programları düzenleyerek savunma tekniklerini öğretmeye başladı.



“36 ay arası olumlu cevaplar veriyor”

Savunma eğitimlerinde 3 ile 6 ay arasında olumlu dönüşler aldıklarını belirten Yılmaz, “Burada kursiyerlerimize dünyanın tüm sistemlerinden oluşan yakın savunma programını öğretiyoruz. Riskli meslek gurupları diye adlandırdığımız guruplar var. Sağlıkçılar, özel güvenlik görevlileri, emniyet ve askeri güçler bu tür meslek guruplarına eğitim veriyoruz. Şu an sağlık çalışanları revaçta. Ne yazık ki, her gün sağlıkta şiddet artıyor ve bu haberlerle uyanıyoruz, bunlarda bizi üzüyor. Onlara dur diye bilmek için sağlık çalışanlarına ücretsiz farkındalık seminerleri düzenlemekteyiz. Bugün burada yaptığımız senaryoda hastanın acil müdahalesi yapılan sağlık çalışanları başka bir rahatsızlığı olan ve aciliyeti olmayan hastanın yakınları tarafından darp edilmesini izledik. İkinci pozisyonda ise eğitim almış bir insanın yapabileceği işlemi göstermiş olduk. Eğitim süreci diğer sanatlara göre daha kısa, vücut anatomisine uygun refleksleri geliştirmeye yönelik tasarlanmış bir program. 36 ay arası olumlu cevaplar veriyor. Şu anda 28 kişiyle eğitimdeyiz” dedi.



“Hem kadın hem de sağlıkçı olarak savunmalıyım”

Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Biçer, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artığını ve kendisi de bir kadın olarak da dışarıdaki tehditte karşı savunma sistemini geliştirmek için eğitime başladığını kaydetti. Biçer, “Sağlıkçı olacağım, genel olarak haberleri duyuyoruz. Sağlıkta şiddet artmış durumda, hastalar geç geliyor, doktorlar darp ediliyor. Bunun gibi birçok şiddeti ileride sağlıkçı olarak bende karşılaşabilirim diye şimdiden önüne geçmek ve bir kadın olarak kendimi dışarıya karşı korumak ve savunmak için buradayım. Bir arkadaşımın aracılığıyla geldim, bende böyle bir yer arıyordum. 1 ayda çok iyi eğitim gördüm” diye konuştu.

Paramedik mezunu Berna Önal ise, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti gördüğünü, aynı şiddete maruz kalmamak adına eğitime başladığını ve tüm kadınları savunma öğrenmeye davet ettiğini ifade etti.

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