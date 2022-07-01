Evlat nöbetindeki anne Ayten Elhaman: "HDP’nin çocuk hırsızı ve katili olduğunu herkes bilsin"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 33'üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 33'ncü gününde. 2017 Mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisinden haber alamadığını kaydeden Ayten Elhaman, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını söyledi. Elhaman, “Oğlum için yaklaşık 3 yıldır buradayım. Evladımı HDP ve PKK’dan istiyorum, almadan da çadırı terk etmeyeceğim. Evladıma sesleniyorum, gel teslim ol. Burada güçlü bir devletimiz var. Hiçbir gün ceza almayacaksın. Sen gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz. O zalim ve katillerden kaçıp gel. HDP’nin çocuk hırsızı ve katili olduğunu herkes bilsin. Buradan gençlere sesleniyorum; HDP’ye inanmayın. Katil ve hırsız bir parti. Çocukları alarak dağda taşta ölüme terk ediyorlar. Ben burada haklı olduğum davadayım. Anneler olarak evlatlarımızı istiyoruz. İnşallah o zalimlerden evladımı alacağım” dedi.

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