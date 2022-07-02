Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarına kavuştu



Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Tutmuş ve Akdemir aileleri, ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş'a kavuştu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 303 ailenin HDP binası önündeki oturma eyleminin 1034'üncü gününde 2 aile daha evladına kavuştu. Sevgil ve İhsan Akdemir çiftinin kızları Merve Akdemir ile Fahime Tutmuş'un 7 yıldır haber alamadığı oğlu Abdurrahim Tutmuş, Diyarbakır ve Bitlis İl Jandarma komutanlıkları ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna süreçleri uzmanları (İSU) tarafından yapılan müşterek çalışmalarla terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin sorgularını tamamladığı Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş, Diyarbakır'da aileleriyle buluştu. Diyarbakır Valiliği'nin İçkale'deki makamında yapılan buluşmada aileler evlatlarıyla hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anneler mutluluk gözyaşı döktü.

ÇOCUKLARINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 37 OLDU

3 Eylül 2019'da HDP binası önünde başlayan, 303 ailenin katılımıyla süren eylemde, örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşan aile sayısı 37'e çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-07-02 14:13:33



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