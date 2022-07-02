Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarına kavuştu (2)



NÖBETTEKİ AİLELERİN YANINA GİTTİLER

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Tutmuş ve Akdemir aileleri, ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş'a kavuştu. Çocuklarıyla buluşan aileler, daha sonra 1034 gündür eylem yapılan HDP binasının önüne geldi. Evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelen Merve Akdemir'in annesi Sevgil Akdemir, "Allah bugünün aynısını burada evlat nöbeti tutan bütün ailelere nasip etsin inşallah. Çok mutluyum, sevinçten konuşamıyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Oğlu Abdurrahim'e kavuşan anne Fahime Tutmuş ise "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Devletimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SAYI 37'YE ÇIKTI, DAHA DA UMUTLANDIK'

2011 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini HDP binası önünde sürdüren Sadiye Tokay, gelen her çocuğun kendilerine umut olduğunu belirterek, "Bugün 37'nci buluşma oldu. 2 evladımız daha geldi teslim oldu. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir teslim olur. Her gelen çocuk sanki bizim çocuğumuz, fark etmiyor. Çok sevindik" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan ve 2015 yılında 13 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nihat Aydın da bugüne kadar 35 çocuğun geldiğini söyleyerek, "Allah'a şükürler olsun, bu bayram arifesinde 2 evladımız daha geldi. Sayı 37'ye çıktı. Daha da umutlandık. Darısı bizim diğer çocuklarımızın başına. Umutla bekliyoruz. Eğer çocuklarımız bizi duyuyorsa siz de teslim olun. Biz de hiç olmazsa çifte bayram yapalım" diye konuştu. (DHA)Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-07-02 16:10:48



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