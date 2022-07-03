Diyarbakır’da 13 katlı binada yangın

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007. Sokak'ta bulunan 13 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede intikal edip müdahale etmesiyle yangın kontrol alına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.