Diyarbakır’da 30 milyon liralık yatırımla kurulan işletme hizmete açıldı

Diyarbakırlı iş adamı Kadir Denizhan, 30 milyonluk dev yatırımı vesilesiyle 7'den 70'e herkesi tarihi Sur, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri'yle bir araya getirdi. 25 bin metrekare alana kurulu, 150 kişiye istihdam kapısı sağlayan Two kafe ve restoran hizmete açıldı.

Hizmet sektörüne yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan Denizhan, Two markasıyla Diyarbakır'a 30 milyon TL'lik yatırım yaptı. Yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerine kurulu ve gastronomi alanında faaliyet yürütecek olan mekan, Diyarbakır'daki gastronomi algısını değiştirmeyi hedefliyor. Dicle Üniversitesi sınırları içerisinde yer alan, kafe ve restoran şeklinde tasarlanan mekan, 7'den 70'e herkesi ağırlamak için hizmete açıldı. Tarihi Sur, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri manzarası ile aynı anda bin kişiye hitap edebilecek kapasiteye sahip. Açık alan olarak bölgenin en büyük sosyal tesisi olan ve 150 kişiye istihdam sağlayan Two, aynı zamanda çocukların hoşça ve güvenli şekilde vakit geçirmeleri için kapalıaçık oyun alanlarına sahip.

Bir yıldır uğraştıkları tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Denizhan, bundan sonra halkımızın hizmetinde olduğunu söyledi. Denizhan, “İnşallah istihdamımız tam kapasite olduğunda çok daha artacaktır. Gelen bütün misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün misafirlerimiz son derece memnun oldu. Gerek tesisten gerek hizmetten gerekse yemeklerden herkes son derece memnun. Yoğunluk beklediğimizin çok üstünde. Bizim tek amacımız Diyarbakır’da herkesi bir kez de olsa herkesi buraya çekmek. Bir kere buraya gelen herkesin tekrar tekrar geleceğinden eminiz. Burası tarihi Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri manzaralı. Çok açık, nezih alanları var. Aynı zamanda kışlık alanlarımız da çok” dedi.

Açılışa katılan davetlilerden Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, böyle büyük bir işletmenin Diyarbakır’a kazandırılmasından ötürü çok teşekkür ettiğini ifade etti. Yüksel, “Çünkü büyük bir istihdamın oluşturulduğunu görüyoruz. 150 kişi burada çalışıyor. Aileler ile bakıldığı zaman bu 400500 insan. Biz Kuyumcular Odası Başkanlığı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Diyarbakır hepimizindir. Memleketin geleceği için elimizden ne geliyorsa hepimiz yapacağız” şeklinde konuştu.

Açılışa çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.