Ailelerin evlat nöbeti bin 37'nci gününde HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 37'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi bin 37'nci gününde. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP İl binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini belirterek 'teslim olun' çağrısı yaptı.

Aydın, “Evlat mücadelemiz burada kararlılıkla devam ediyor. Biz burada evlatlarımızın mücadelesine sonuna kadar devam edeceğiz. Gün geçtikçe burada zafere imza atıyoruz. 37'nci evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Gelin, sesimizi duyuyorsanız devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. 37 tane evlat teslim oldu, hiçbiri ceza yemeden ailelerin kucağına gitti. Eğer sesimizi duyuyorsanız gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. 3 yıla yakındır burada HDP’den evlatlarımızı isterken bizi duymamazlıktan geldiler. Bütün dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı. Bu evlat mücadelesi bir tek bizim değil, bütün Türkiye’nin mücadelesidir. Tüm Türkiye bize sahip çıksın ve desteklesin. 3 yıldır buradayız, herkese insan hakları var ama maalesef bizim çocuklarımıza bu hak yok. Bizim çocuklarımıza bu hak tanınsaydı, insan hakları temsilcileri burada olup HDP ve PKK’yı kınardı. Maalesef bunlar da görmemezlikten geldiler” dedi.

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