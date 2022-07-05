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Tırmandığı sarmaşıkta mahsur kalan yavru kedi için seferberlik

DHA

Tırmandığı sarmaşıkta mahsur kalan yavru kedi için seferberlik


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, okulun duvarındaki sarmaşığa tırmanan ve 13 metre yükseklikte mahsur kalan yavru kedi, enerji şirketinin sepetli vinciyle kurtarıldı. 
Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde, okulun duvarındaki sarmaşığa tırmanan yavru kedi, 13 metre yükseklikte mahsur kaldı. Sesini duyan okul çalışanları, kediyi kendileri kurtaramayınca itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yoldan sepetli vinç ile geçen enerji şirketi çalışanları, kediyi kurtardı. Okul çalışanlarına teslim edilen kediye, mama ve su verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-07-05 13:50:12

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