Ana isale hattının hava vanaları değiştirildi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kente içme suyu sağlayan ana isale hattının daha verimli çalışması için hava vanalarını değiştirdi.

DİSKİ ekipleri, Dicle Barajından içme suyu arıtma tesisine suyu ileten ana isale hattının 6. 16. ve 19. kilometresinde çalışma yürüttü. Çalışmada ekonomik ömrünü tamamlayan 21 yıllık eski vanalar sökülüp yeni nesil vanalar takıldı, bu sayede ana isale hattının daha verimli çalışması sağlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Hava vanaları değişiminin kente içme suyu sağlaması açısından önemine değinen Tutşi, “Kentin adeta can damarı konumunda olan ana isale hattında ekiplerimiz, hassas bir çalışma yürüttü. Vana değişimi isale hattının uzun yıllar sorunsuz çalışmasını sağlayacak. Bu önemli çalışma teknik ekiplerimizce yapılırken herhangi bir su kesintisi yaşanmadı. Şehrimizin dört bir yanına sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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